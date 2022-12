Les avocats de la défense enverront mercredi une citation au ministre de la Justice

Depuis le début du méga-procès des attentats de Bruxelles de mars 2016, qui ont fait 32 morts, les mesures de sécurité entourant le transfert des accusés détenus fait débat. Me Lurquin dénonce en particulier des fouilles à nu systématiques ainsi que la diffusion de musique "tonitruante" et l'aveuglement des accusés dans le but, selon lui, de les "désorienter". À plusieurs reprises la semaine dernière et encore ce lundi matin, les accusés détenus ont quitté la salle d'audience, en signe de protestation. "Il faut une haute sécurité mais pas d'humiliation", a confié à la presse Me Lurquin à l'occasion d'une pause dans la lecture, par les procureurs fédéraux, de l'acte d'accusation. "Tout le monde est d'accord avec les mesures de sécurité mais tout le monde est d'accord aussi sur le fait qu'ils (les accusés, NDLR) doivent parler. Ils veulent parler mais pas dans ces conditions-là. Il faut rendre les conditions humainement acceptables, dignes, comme on l'a toujours fait et conformément à la loi", a poursuivi le conseil de M. Bayingana Muhirwa. "La cour nous entend. Le procureur nous entend. Mais le ministre ne nous entend pas", a déploré l'avocat. Dès lors, les équipes de défense vont envoyer mercredi une citation à M. Van Quickenborne afin qu'il adapte les mesures de sécurité. Sans réponse, une action en référé sera engagée, ce qui pourrait mener à une suspension des débats. (Belga)