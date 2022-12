Sans pas de côté de Jean-Claude Marcourt, Manu Disabato démissionera

"Je partage l'avis de Paul Magnette sur la responsabilité de Jean-Claude Marcourt qui est importante et dont la position n'est plus tenable. Mais il est injuste de dire que nous avons la même responsabilité", a-t-il ajouté. Le bureau du parlement wallon, et son président le socialiste Jean-Claude Marcourt, est dans la tourmente après de nouvelles révélations du Soir sur les dépenses du greffier de l'assemblée, dont un voyage de 3 jours au Qatar qui a coûté près de 20.000 euros et auquel Jean-Claude Marcourt a participé. Après avoir initialement soutenu M. Marcourt, le président du PS Paul Magnette a finalement appelé, vendredi, à la démission de l'ensemble du bureau tandis que du côté du MR et d'Ecolo, on insiste sur la responsabilité première de son président. Pour l'heure, seule la députée socialiste Sophie Pécriaux a annoncé sa démission du bureau du parlement. (Belga)