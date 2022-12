Au Bélarus, inspection surprise des forces armées sur ordre du président Loukachenko

Les militaires impliqués dans l'inspection "devront se rendre dans les plus brefs délais dans des zones désignées, y installer du matériel du génie et organiser leur sécurité et leur défense", a indiqué le ministère dans un communiqué, sans toutefois préciser le nombre de soldats, ni de véhicules concernés. Ils devront également s'entraîner à mettre en place des ponts temporaires à travers le fleuve de Niémen, qui arrose à la fois le territoire du Bélarus, de la Russie et de la Lituanie, et la rivière de Bérézina, selon la même source. Allié de la Russie, le Bélarus a servi de base arrière aux troupes russes pour leur offensive contre l'Ukraine fin février, mais l'armée bélarusse n'a pas pris part jusqu'à présent aux combats sur le territoire ukrainien. Mi-octobre, le Bélarus et la Russie avaient annoncé la création d'une force militaire commune, à but uniquement "défensif" toutefois selon Minsk. (Belga)