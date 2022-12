Dernière journée fatale à Leslie Cloots dans la course à la finale

Seizième après le premier tour, Cloots a connu une mauvaise journée mardi, sa moins bonne depuis le début du tournoi. La Belge a rendu une carte de 83 coups, soit 10 au-dessus du par, après neuf bogeys et un double bogey pour un seul birdie. Cette journée lui a fait perdre de nombreuses places au classement, passant du 35e au 81e rang en l'espace de 18 trous. - Classement : 1. Benyapa Niphatsophon (Tai) 284=67-75-71-71 -4, Emma Spitz (Aut) 284=69-70-72-73; 3. Kelsey Bennett (Aus) am. 286=73-69-69-75; 4. Trichat Cheenglab (Tai) 287=71-72-67-77; 5. Kirsten Rudgeley (Aus) 288=70-73-75-70, Billie-Jo Smith (Ang) 288=72-69-75-72, Michele Forsland (Nor) 288=71-74-71-72; 8. Alessandra Fanali (Ita) 289=71-77-70-71, Teresa Toscano (Esp) 289=70-75-70-74. 10. Genevieve Ling (Mal) 290=70-77-73-70, Elena Colombo (Sui) am. 290=73-74-72-71, Giulia Molinaro (Ita) 290=75-76-67-72; ...... 81. Leslie Cloots (Bel) 302=70-78-71-83 (Belga)