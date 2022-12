Les retards de trains devraient s'accumuler ces prochaines années

Face à un manque de moyens, le gestionnaire du réseau ferré belge devra faire des choix. Comme il a été décidé qu'aucune ligne ne serait fermée et qu'il n'était pas question de rogner sur la sécurité, c'est sur les ouvrages d'art et les caténaires qu'il faudra économiser en priorité. Ce sera particulièrement vrai sur les moyens en vue de maintenir le réseau en état. En conséquence, la durée de vie technique des actifs devra être "étirée". Il y aura donc davantage de défauts techniques et plus d'imprévisibilité sur le matériel. Ces économies en investissements dits "de ponctualité" auront donc un effet néfaste pour la ponctualité des trains. Près d'un retard de train sur quatre (24,3%) était déjà de la responsabilité d'Infrabel en novembre, contre 19,2% en novembre 2021. (Belga)