Mondial 2022 - L'Argentine d'un Lionel Messi brillant domine la Croatie et file en finale

L'équipe de Lionel Scaloni a fait la différence en première période. Lionel Messi, dont c'était le 25e match en Coupe du monde, un record qu'il détient désormais avec l'Allemand Lothar Matthäus, a ouvert le score d'un penalty magnifiquement bien converti (1-0, 34e). C'est le 11e but dans une Coupe du monde pour le joueur du Paris Saint-Germain, devenu l'unique meilleur buteur de l'Argentine dans cette compétition. Julian Alvarez a ensuite marqué un doublé. D'abord au bout d'un raid solitaire, non sans un brin de réussite (2-0, 39e), ensuite quand Lionel Messi a magnifiquement bien servi l'attaquant de Manchester City (3-0, 69e). Dimanche pour la 5e finale de son histoire, après deux sacres (1978, 1986) et deux défaites (1990, 2014), l'Argentine défiera la France ou le Maroc, qui s'affronteront mercredi (20h) à Al-Khor. (Belga)