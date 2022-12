Sambi Lokonga et Arsenal battent l'AC Milan et ses Belges et remportent la Dubaï Super Cup

Arsenal a pris deux buts d'avance au repos grâce à des réalisations de Martin Odegaard (21e) et Reiss Nelson (41e). Après la pause, Fikayo Tomori a réduit l'écart pour les Rossoneri (78e). Également vainqueurs de la séance de tirs au but qui suit chaque rencontre, et qui offre un point supplémentaire, Arsenal est assuré de remporter la Dubaï Super Cup à laquelle participent aussi Lyon et Liverpool. Les quatre équipes jouent chacune deux rencontres. Une victoire rapporte trois points et un nul deux points. Tombeur de Lyon dimanche (3-0), Arsenal compte 8 points et ne peut plus être rejoint au classement avant le match entre Liverpool et l'AC Milan vendredi. (Belga)