Asile et migration - Afflux de migrants à la frontière mexicaine avant la levée d'une mesure restrictive

Des centaines de personnes venues de Colombie, d'Équateur, de Cuba, du Pérou et du Venezuela attendaient mercredi à la frontière de Juarez/El Paso pour solliciter l'asile auprès des autorités américaines. Des files importantes se sont formées depuis dimanche et les migrants attendent par des températures très froides la nuit. "Nous voyons des centaines de personnes ayant très froid, sans nourriture, essayant de se réchauffer un peu", a dénoncé Fernando Garcia, d'une ONG de défense des droits humains, montrant du doigt la "décomposition de la politique migratoire américaine". Le Titre 42, mis en place par l'ex-président Donald Trump, permet d'expulser des migrants sans aucune procédure. Mi-novembre, un juge américain a estimé que le Titre 42 était utilisé de façon "arbitraire" pour bloquer les demandes d'asile. Le même juge a donné cinq semaines à l'administration Biden pour lever le titre 42 et préparer l'arrivée massive de migrants. Il sera levé le 21 décembre. (Belga)