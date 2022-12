La Gantoise et l'Antwerp s'imposent, Anderlecht et Malines partagent, le Standard battu

L'Antwerp, lors d'un match disputé à huis clos au Bosuil, a pris la mesure de Courtrai (2-0) grâce à des buts de Jurgen Ekkelenkamp (55e) et Jelle Bataille (89e). De son côté, le Standard a été battu à Sclessin par les Français de Valenciennes, sixièmes de Ligue 2. Les Liégeois de Ronny Delai ont perdu 0-1 après un but de la tête de Mohamed Kaba (80e). Noë Dussenne a manqué la conversion d'un penalty. En début de journée, Malines, en stage dans la région de Murcie, a partagé contre l'Espanyol Barcelone (1-1). Les Catalans, seizièmes de Liga, ont ouvert le score sur coup franc (1-0, 58e) mais le Malinwa a égalisé grâce à Yonas Malede sur penalty (1-1, 90e+3e). Le RSC Anderlecht a aussi partagé (1-1) contre Rakow Czestochowa, actuel leader autoritaire de la D1 polonaise. Lior Refaelov a marqué (17e) pour des Mauves qui ont encaissé dans les derniers instants via Sebastian Musiolik. Les six clubs de D1A reprendront la compétition lors des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, prévus en milieu de semaine prochaine. L'Antwerp et le Standard s'affronteront pour une place en quarts alors que Malines La Gantoise, Malines, Anderlecht et Courtrai défieront respectivement le Cercle Bruges, Seraing, Genk et Louvain. (Belga)