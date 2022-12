L'entraîneur d'Utrecht démissionne après un "incident" à l'entraînement

"Un incident sur le terrain d'entraînement samedi passé, à Utrecht, au cours duquel Fraser a fait preuve d'un comportement inapproprié, est à l'origine de cette situation", a expliqué le club dans un communiqué. Selon le club, l'entraîneur a "réalisé qu'il avait dépassé les bornes" et a démissionné. "Cela ne m'était jamais arrivé en tant qu'entraîneur auparavant", a confié Fraser dans le communiqué. "Cela ne me convient pas et ne convient pas au club. J'ai nui au club et cela blesse beaucoup de monde, y compris moi. C'est pourquoi j'ai fait le choix de quitter mon poste d'entraîneur principal du FC Utrecht. Je ne me reconnais pas dans mes actions et je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes concernées." Selon les médias néerlandais, samedi passé, durant l'entraînement, l'entraîneur aurait saisi le joueur Amin Younes à la gorge. Fraser, 56 ans, était arrivé à la tête d'Utrecht en début de saison après avoir dirigé pendant quatre ans le Sparta Rotterdam. Fraser était aussi l'assistant de Louis van Gaal en équipe nationale néerlandaise, poste qu'il a quitté en juin pour se consacrer exclusivement au club où il a évolué comme joueur (1986-1988). Après 14 journées, Utrecht occupe la septième position du championnat avec 24 points. (Belga)