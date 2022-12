Miyazaki bientôt de retour en salle, dix ans après son dernier film

Considéré comme l'un des maîtres de l'animation nippone, le réalisateur de "Mon voisin Totoro" ou "Princesse Mononoké", aujourd'hui âgé de 81 ans, avait annoncé après la sortie en 2013 de "Le Vent se lève" qu'il ne ferait plus de films d'animation. Il était revenu sur sa décision trois ans plus tard. Le nouveau film sur lequel il travaille depuis lors sortira au Japon le 14 juillet 2023, a annoncé mardi la maison de production japonaise Toho, en postant sur Twitter une affiche du film représentant un oiseau blanc. Son titre japonais, déjà connu, est emprunté à un roman de l'écrivain et journaliste nippon Genzaburo Yoshino, paru en 1937 dans l'archipel et sorti en France sous le titre "Et vous, comment vivrez-vous?" Ce classique de la littérature japonaise dont l'auteur était connu pour son attachement au pacifisme, tout comme Hayao Miyazaki, a aussi fait l'objet d'une adaptation en manga, publiée en 2017 au Japon. Miyazaki a connu le succès dans le monde entier pour ses oeuvres comme "Le voyage de Chihiro", sorti en 2001, Oscar du meilleur film d'animation et en tête du box-office japonais pendant près de deux décennies, avant d'être détrôné à la fin 2020 par un autre film d'animation nippon, "Demon Slayer". Le studio Ghibli, qu'il a cofondé avec le réalisateur Isao Takahata, décédé en 2018, a ouvert au Japon au début novembre un vaste parc dédié à son univers. (Belga)