Pire déforestation en sept ans dans la savane brésilienne

La surface déboisée est presque équivalente à celle de l'Amazonie, où la déforestation a atteint 11.568 km2, selon le système de surveillance par satellites PRODES de l'Institut de national de recherches spatiales (INPE). Le Cerrado, où vivent une centaine de peuples indigènes, dans la région centrale du Brésil, sous l'Amazonie, est une des savanes tropicales les plus riches au monde en matière de biodiversité. Sur la période précédente analysée par le PRODES, d'août 2020 à juillet 2021, 8.531,44 km2 de savane avaient été déboisés. "C'est la troisième année consécutive qu'on observe une augmentation de la destruction du Cerrado, du jamais vu" depuis que l'INPE a commencé à utiliser ce système de surveillance, sur la période 2000-2021, a dénoncé WWF-Brésil. La déforestation dans le Cerrado n'avait jamais été aussi élevée depuis la période allant d'août 2014 à juillet 2015 (11.100 km2). Durant le mandat du président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui a débuté en janvier 2019, la savane brésilienne a perdu 33.444 km2 de végétation, une superficie "au moins six fois supérieure à celle de la capitale Brasilia", selon WWF. Les écologistes espèrent que la situation va changer avec le retour au pouvoir du président élu de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui débutera son troisième mandat le 1er janvier et s'est engagé à faire de la préservation de l'environnement une priorité. (Belga)