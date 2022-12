Assises Bruxelles - Salim El Messaoudi reconnu coupable du meurtre d'Omar Benledda

Les jurés ont tenu compte, pour établir la culpabilité de l'accusé, de l'arme utilisée, soit un couteau d'une lame de 25 centimètres, ainsi que de la violence et de la force utilisée, au point de sectionner les côtes, le poumon et le sac péricardique de la victime, jusqu'à toucher la colonne vertébrale. Pour ceux-ci, la détermination de l'accusé à perpétrer le crime résulte notamment du fait qu'il est descendu une première fois de l'appartement de son amie vers le hall, muni d'un couteau, avant de remonter puis de descendre à nouveau et cette fois poignarder la victime. Les jurés ont estimé que la légitime défense, plaidée par la défense, n'était pas établie parce que l'accusé ne se trouvait pas "face à un péril grave", mais "en sécurité à l'intérieur de l'appartement". Par ailleurs, la police avait été appelée par son amie et une patrouille était en chemin. Selon le jury, même si l'accusé avait été face à un péril grave, celui-ci "aurait pu être conjuré par un autre moyen". Les insultes que la victime aurait proférées "ne constituent pas des violences graves", a-t-il relevé. (Belga)