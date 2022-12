Coupe Davis - David Ferrer succède à Sergi Bruguera en tant que capitaine de l'Espagne en Coupe Davis

Ferrer est nommé pour trois ans et prendra ses fonctions officiellement le 19 décembre à l'occasion d'une cérémonie au siège du Conseil supérieur des sports à Madrid. Bruguera, 51 ans, était en poste depuis 2017. Il a quitté sa fonction lundi dernier après une discussion avec la fédération. Il avait mené l'Espagne à la victoire lors de la première édition de la Coupe Davis réformée, en 2019, grâce à un Rafael Nadal impressionnant. En tant que joueur de tennis, Ferrer a connu à plusieurs reprises le succès particulier en Coupe Davis. En effet, il a remporté trois fois le trophée avec l'Espagne: en 2008, 2009 et 2011. Spécialiste de la terre battue, il avait atteint la finale de Roland Garros en 2013 mais s'y est incliné face à son compatriote Rafael Nadal. La même année, il a remporté son plus beau titre en simple, le Masters 1000 de Paris. David Ferrer a pris sa retraite de joueur en mai 2019. Cette année, l'Espagne a échoué en quarts de finale de la Coupe Davis. Sans Nadal, ni Alcaraz, l'équipe s'est inclinée face à la Croatie. (Belga)