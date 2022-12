Euroligue - Obasohan discret lors de la victoire de l'ASVEL face à l'Olympiakos

(Belga) Retin Obasohan est resté très discret dans la surprenante victoire de l'ASVEL Villeurbanne aux dépens de l'Olympiakos 77-75, jeudi, en match de la 13e journée de l'Euroligue de basket. Le Belgian Lion qui a débuté le match et joué plus de 17 minutes a rendu une feuille de stats de 2 points (1/2), 2 rebonds et un assist. Menés de 11 points à l'entame du dernier quart, les Lyonnais ont arraché la victoire sur un tir primé d'Amine Noua juste avant le coup de sirène.