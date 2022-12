Mondial 2022 - Une centaine d'arrestations administratives à Bruxelles après la défaite du Maroc

"Ces arrestations ont eu lieu en raison de trouble à l'ordre public, de dégradations sur deux véhicules de police et de la possession de feux d'artifice 'cobra', alors que la possession et l'utilisation privées de ceux-ci sont interdites en Belgique", explique la police. Immédiatement après le match, le boulevard du Midi (en direction de la porte d'Anderlecht) et le boulevard Poincaré ont été fermés préventivement à la circulation, ainsi que le tunnel de la Porte de Hal vers le Midi "Après le match, il n'y a pas eu de rassemblement de foule mais des troubles de l'ordre public ont été constatés" dans plusieurs secteurs, souligne la police. "Nous avons, à nouveau, constaté une utilisation importante des moyens pyrotechniques." (Belga)