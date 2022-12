Premier vote au Congrès américain pour repousser une paralysie de l'Etat fédéral

Avec 224 voix pour (dont celles de neuf républicains) et 201 voix contre, le texte se dirige désormais vers le Sénat. Il y a urgence: le Congrès a jusqu'à vendredi soir minuit pour adopter une nouvelle loi des finances, sans quoi tous les financements des services fédéraux seront soudainement coupés. Ministères mais aussi parcs nationaux, certains musées et une multitude d'organismes seraient affectés, forçant des centaines de milliers d'employés au chômage technique. Le "shutdown" de l'hiver 2018, le plus long en date, avait notamment affecté le contrôle des bagages dans les aéroports. Malgré les fortes divisions partisanes, la plupart des élus des deux camps ne veulent pas de cette situation qui risque de semer la pagaille avant les fêtes. Ce projet de loi budgétaire temporaire leur donnerait une semaine de plus pour parvenir à un compromis. (Belga)