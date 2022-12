Suspicion de fraude dans le milieu du football - Le parquet ouvre la porte à une transaction généralisée pour tous les suspects

Dans une interview accordée aux trois médias, le parquet fédéral brise le silence sur les controversés "règlements à l'amiable" convenus avec des suspects dans l'"Opération Zéro", le dossier de fraude présumée dans le football belge également appelé "Mains propres". Le ministère public serait ainsi disposé à s'asseoir autour de la table avec tous les suspects s'ils souhaitent conclure une transaction pénale. Dix prévenus - dont le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, et son manager, Vincent Mannaert ; Michel Louwagie, manager de la Gantoise, et quatre anciens membres du conseil d'administration du KRC Genk - ont d'ores et déjà conclu une transaction pénale avec le parquet dans l'optique de mettre fin aux poursuites les concernant. "Tous ceux qui pensent être éligibles, nous les recevrons. Sans préjuger des décisions que nous prendrons parce que, bien sûr, il y a des gradations entre les différents suspects de cette affaire", indique Eric Bisschop, procureur fédéral adjoint. Dans l'hypothèse où tous les suspects finiraient par conclure un deal financier, il pourrait ne jamais y avoir de procès Footbelgate en Belgique, avance Le Soir. (Belga)