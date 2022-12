TC Charleroi - Trois ans de prison ferme pour un dealer en état de récidive

(Belga) La 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi après-midi une condamnation à 3 ans de prison ferme et une amende de 8.000 euros contre Cédric B. Le prévenu, quadragénaire et détenu, était poursuivi pour la détention et la vente de cocaïne et de cannabis. Ce dernier avait reconnu la détention, mais contestait toute activité de vente. Le ministère public avait requis à son encontre une peine de minimum 3 ans de prison.