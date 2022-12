Ursula von der Leyen et Philippe Close participeront lundi aux célébrations de Hanoucca

La European Jewish Association et la Ville de Bruxelles se sont associées au European Jewish Community Center pour organiser cette illumination. Celle-ci sera suivie par un concert du chanteur Haim Tzvi. Mardi 20 décembre, les célébrations de Hanoucca se poursuivront à la Commission européenne en présence de Janez Lenarcic, commissaire européen à la Gestion des crises. Lors de cette cérémonie, l'EJCC remettra à Hias Europe le prix "Share The Light" pour récompenser son action auprès des réfugiés ukrainiens. L'engagement de la présidente de la Commission européenne en faveur de Hanoucca vise à souligner la volonté de cette institution de se tenir aux côtés des Juifs européens dans la lutte contre la résurgence de l'antisémitisme, selon le communiqué de l'EJCC. La fête juive de Hanoucca, se déroule cette année du 18 au 26 décembre et célèbre le miracle de la fiole d'huile à la suite de l'inauguration du Temple de Jérusalem qui aurait permis aux prêtres du Temple de faire brûler pendant huit jours une quantité d'huile à peine suffisante pour une journée. Aussi appelée "la fête des lumières", elle est symbolisée par la Hanoukkia, chandelier à neuf branches, sur lequel une bougie supplémentaire est allumée chaque soir de la fête. (Belga)