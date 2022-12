Du soleil sur l'ouest, le centre et la Lorraine belge, de la grisaille ailleurs

Les maxima se situeront entre 0 et ­2 degrés en Ardenne, autour de +1 ou +2 degrés dans les autres régions de l'intérieur des terres, et de +3 ou +4 degrés en bord de mer. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur nord­-nord­-est à nord­-nord­-ouest mais de secteur sud à sud­-ouest dans la région côtière. La nuit prochaine, il y aura encore des nuages bas par endroits et aussi formation de brouillard givrant assez répandu. Les minima iront de ­3 à ­12 degrés. Samedi, après la dissipation de la grisaille ou du brouillard, le temps sera lumineux sur la plupart des régions avec des maxima de ­5 à +2 degrés. Dimanche, la journée débutera sous un soleil voilé et de bonnes gelées matinales. Ensuite, le ciel se couvrira progressivement avec l'arrivée d'une zone de pluie par l'ouest en fin de journée. Les maxima seront compris entre ­2 et +3 degrés. (Belga)