Grève inédite votée dans un entrepôt Amazon au Royaume-Uni

Le fait que ces employés soient "forcés de faire grève pour obtenir une rémunération décente de la part d'une des plus grosses entreprises au monde devrait être un sujet de honte pour Amazon", a jugé une porte-parole de GMB. Elle appelle Amazon à "se mettre autour de la table avec GMB pour améliorer les salaires et les conditions de travail des travailleurs". Le syndicat ajoute que la grève à l'entrepôt de Coventry, près de Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, serait pour début 2023, si aucun accord n'est atteint. Au même moment, des salariés de Rolls-Royce ont reçu une augmentation de salaire "record" allant jusqu'à 17,6% et ont renoncé à un potentiel débrayage, d'après le syndicat Unite. Le Royaume-Uni fait l'objet d'une intense vague de grèves qui touche de nombreux secteurs de l'économie face à une inflation à près de 11%, la plus élevée en 40 ans. (Belga)