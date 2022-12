La circulation des trains à Bruxelles sera interrompue dimanche matin en raison de travaux

Une quinzaine d'équipes d'Infrabel effectueront les derniers tests et réglages préalables à la mise en service de boitiers situés dans les voies pour l'échange d'informations avec les trains. L'objectif est de renforcer la sécurité sur cet axe ferroviaire grâce à un contrôle permanent de la vitesse des trains et à un freinage automatique si nécessaire. Ces travaux auront lieu en divers endroits de la jonction Nord-Midi : à Schaerbeek, à Bruxelles-Nord, au tunnel ferroviaire, à Bruxelles-Central et à Bruxelles-Midi. Ils débuteront dimanche matin vers 1h40, après le passage des derniers trains et s'achèveront en début de matinée, vers 8h40. La gare du Midi sera accessible dès 6h40, mais uniquement du côté "Sud". Jusqu'à 10 heures, seuls quelques trains circuleront vers et depuis Bruxelles et Brussels Airport-Zaventem. Les voyageurs pourront emprunter les bus de remplacement prévus par la SNCB mais également toutes les lignes du réseau STIB et les bus 170 de la société De Lijn. Après 10 heures et jusqu'en fin de journée, la circulation vers, depuis et dans Bruxelles ainsi que celle de et vers Brussels-Airport restera adaptée. La société de chemins de fer recommande aux usagers de consulter le planificateur de voyages avant de se rendre en gare et à consulter son site web pour plus d'informations concernant les travaux sur son réseau. (Belga)