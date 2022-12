Les échafaudages entourant la tour de la cathédrale d'Anvers ont été retirés

Les travaux ont duré près de quatre ans et comprenaient le nettoyage et, si nécessaire, la réparation ou le remplacement de la pierre naturelle à l'extérieur de la tour ainsi que le renouvellement des joints. Les cadrans de l'horloge et la girouette se trouvant au sommet de la tour ont également été restaurés dans un atelier. Enfin, le paratonnerre, qui était obsolète, a été remplacé par plus de mille mètres de nouveaux tuyaux en cuivre. Le chantier a pris plus de temps que prévu en raison des dommages causés à la pierre naturelle qui étaient plus importants que prévu, affirme la ville d'Anvers. Par ailleurs, la croix de la tour s'est avérée être en trop mauvais état pour être restaurée, elle sera donc remplacée par une réplique. L'ancienne croix, sera, quant à elle, exposée dans un musée. Le carillon a été remis en service cet été, mais de la pourriture a rapidement été découverte au niveau de sa structure. Les poutres concernées ont été remplacées par de nouvelles, sans enlever les cloches. "Nous sommes très heureux qu'après toutes les interventions nécessaires sur la tour du beffroi, la cathédrale se révèle à nouveau comme la fière dame qu'elle a été pendant des siècles", a déclaré l'échevine du Patrimoine Annick De Ridder. La Ville d'Anvers veille à ce que "tous ses citoyens et visiteurs puissent profiter encore longtemps de la cathédrale et de son carillon mélodieux", a-t-elle conclu. (Belga)