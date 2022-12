Coupe du Monde de cyclocross: Puck Pieterse remporte l'épreuve enneigée de Val di Sole

Au terme de 18,075 km, Puck Pieterse, 20 ans, l'a emporté devant sa compatriote Ceylin del Carmen Alvardo, 2e à 43 secondes, alors que Fem van Empel, alors leader de la Coupe du monde, a chuté dès le 2e tour et a été contrainte à l'abandon. La jeune Néerlandaise de Pauwels Sauzen - Bingoal, 20 ans, avait déjà chuté en reconnaissance le matin. En course, elle a heurté un poteau sur une glissade et a été évacuée sur une civière. L'Italienne Silvia Persico, longtemps 3e et victime de nombreuses chutes, s'est fait souffler sa place sur le podium dans l'un des derniers virages par la Néerlandaise Manon Bakker, 23 ans, signant un triplé encore pour les Pays-Bas. Première belge, Alicia Franck est 13e et Fleur Moors 14e. Pour sa troisième victoire, Puck Pieterse (265 points) se rapproche au classement général de la Coupe du monde derrière Fem van Empel toujours en tête avec 330 points. Ceylin del Carmen Alvarado s'installe sur la troisième marche du podium avec 182 points au détriment d'une autre Néerlandaise Denise Betsema (181). La prochaine étape, la dernière de 2022, est programmée en Belgique, à Gavere, le 26 décembre. La Coupe du monde reprendra ensuite ses droits à Zonhoven le 8 janvier. Benidorm en Espagne, le 22 janvier, et Besançon en France, le 29 janvier, clôtureront le programme. (Belga)