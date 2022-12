Coupe du monde de hockey - Les Red Lions, toujours en stage en Espagne, s'imposent 4 à 2 face au Japon en préparation

Les buts belges ont été inscrits par Alexander Hendrickx (2), Felix Denayer et Tanguy Cosyns. Dimanche, les hommes de Michel van den Heuvel affronteront encore l'Espagne et clôtureront leurs duels de préparation près de Cadix face à l'Allemagne mardi. Les champions olympiques s'étaient imposés déjà contre la Corée du Sud (6-2) et le pays de Galles (7-2) pour préparer leur Coupe du monde en Inde au début de l'année prochaine à Bhubaneswar et Rourkela. Arrivés dans le sud de l'Espagne le 6 décembre, au lendemain de l'annonce de la sélection des 18 joueurs pour l'Inde, les Red Lions quitteront l'Andalousie le 21 décembre. Champions du monde fin 2018 puis champions olympiques l'été dernier, les Belges tenteront de conserver leur couronne mondiale. Les troupes du Néerlandais Michel van den Heuvel débuteront leur Mondial le 14 janvier par un duel contre la Corée du Sud. Tombés dans le groupe B, les Belges défieront aussi l'Allemagne le 17 janvier puis le Japon le 20 janvier. (Belga)