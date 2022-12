Les Belges à l'étranger - Burnley renverse Middlesbrough dans le sillage de Manuel Benson, auteur d'un doublé

Après le but d'ouverture de Watmore pour 'Boro' (0-1, 49e), les Clarets ont profité d'un doublé du Belge Manuel Benson (1-1, 60e et 2-1, 67e) pour totalement inverser la tendance. Ce sont les 7e et 8e buts en championnat pour l'ancien joueur de Genk et de l'Antwerp. Après un but contre son camp de Howson (3-1, 72e), la fin de match a été rythmée par l'exclusion du local Connor Roberts (89e) et la conversion manquée d'un penalty par l'équipe de Michael Carrick (89e). Alors qu'Anass Zaroury est toujours en lice à la Coupe du monde, où le Maroc a été battu 2-1 par la Croatie dans le match pour la 3e place, Samuel Bastien, ancien du Standard, est resté sur le banc de Burnley. Au classement, Burnley affiche 47 points, soit six de plus que Sheffield United, qui jouera lundi. Les deux premiers à l'issue des 46 journées de championnat seront promus en Premier League. (Belga)