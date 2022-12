L'IRM met en garde contre des routes rendues glissantes par le gel

"Ce samedi matin, le temps sera parfois brumeux avec par endroits du brouillard givrant. Dans tout le pays, la prudence restera de mise pour des plaques de glace ou de givre et, par endroits, la présence d'une (fine) couche de neige", avertit l'IRM sur son site web. L'institut met aussi en garde face au brouillard qui persistera dans certaines régions avec une visibilité souvent inférieure à 500 mètres et localement inférieure à 200 mètres. "Dans le courant de la journée, le brouillard va graduellement se dissiper", souligne l'IRM. Les provinces de Liège, Namur, Luxembourg et du Limbourg sont concernées. (Belga)