Michael Vanthourenhout s'impose sur la neige de Val di Sole, Mathieu van der Poel 8e

Sur un parcours enneigé et verglacé de 24,075 km, le Néerlandais s'est montré moins à l'aise en effet après son séjour en Espagne. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) revenait d'un stage à Benicassim près de Valence avec son équipe et avait fait l'impasse sur la 9e épreuve à Dublin dimanche dernier. Samedi, c'est Wout van Aert, vainqueur en Irlande, à son tour en stage en Espagne, à Valence, avec Jumbo-Visma, qui manquait à l'appel, de même que le champion du monde, le Britannique Tom Pidcock et le Néerlandais Lars van der Haar. Vainqueur déjà à Overijse en Coupe du monde, Michael Vanthourenhout s'est montré très adroit samedi sur la neige pour devancer Niels Vandeputte, 2e, et le champion de Suisse Kevin Kuhn, 3e. Laurens Sweeck, 4e, conserve sa place de leader au classement général avec 288 points pour 265 désormais pour Vanthourenhout Deuxième de ce classement général de la Coupe du monde au départ à Val di Sole avec 249 points, Eli Iserbyt a en effet chuté heurtant un poteau avec son genou et a été contraint à l'abandon au 5e des huit tours, évacué sur civière. Pour son premier cross de la saison, Gianni Vermeersch, le champion du monde course sur terre (gravel), s'est contenté de la 17e place. La prochaine étape, la dernière de 2022, est programmée en Belgique, à Gavere, le 26 décembre. La Coupe du monde reprendra ensuite ses droits à Zonhoven le 8 janvier. Benidorm en Espagne, le 22 janvier, et Besançon en France, le 29 janvier, clôtureront le programme. (Belga)