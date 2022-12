Mondial 2022 - Pour Dalic, malgré une "fin d'un cycle", la Croatie "n'a rien à craindre"

"Félicitations à mes joueurs et à ma sélection d'avoir décroché cette médaille", a commencé Dalic. "C'était un match difficile. Les Marocains se sont battus, ils étaient fatigués, épuisés, pourtant ils se sont battus. Je suis sûr qu'ils sont fiers. Il y a quatre ans, j'étais comme cette équipe... Cette médaille de bronze est comme une médaille d'or. Nous faisons partie des trois plus grandes équipes du monde." "Nous terminons un cycle, un long chemin parcouru"n a poursuivi Dalic. "Nous avons eu des moments difficiles. On s'entraîne pour des moments comme ça. Je pense que Josko (Gvardiol) mérite la récompense du meilleur jeune joueur du tournoi. Il est dans le coup pour cette récompense. On la donne souvent à des buteurs mais les défenseurs méritent aussi ces récompenses. C'est la fin d'un cycle. C'est la dernière Coupe du monde pour certains joueurs, plus âgés. Mais nous avons de très bons jeunes qui donnent de l'espoir, Stanisic, Orsic, de nombreux joueurs qui sont sur le banc. Nous avons une très bonne équipe pour l'avenir. La Croatie n'a rien à craindre avec cette génération. Ce qui nous attend, c'est la Ligue des Nations (la Croatie disputera le Final Four, ndlr), et les qualifications de l'Euro." (Belga)