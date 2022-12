Coupe Intercontinentale de skeleton - Colin Freeling 9e de la seconde descente à Pyeongchang, son meilleur résultat de la saison

Onzième samedi, Colin Freeling a terminé cette fois en 1:47.48 à l'issue des deux manches signant un temps de 53.78 dans son premier run (11e) et 53.70 dans le second (9e). Le jeune skeletoneur, 20 ans, signe son meilleur résultat de la saison et finit à 3.26 de l'Allemand Alexander Gassner, victorieux en 1:44.22 devant son compatriote, vainqueur la veille, Lukas David Nydegger, 2e à 40/100es et le Britannique Jacob Salisbury, 3e à 79/100es. Au classement général, pour sa 3e victoire de la saison, Gassner est en tête avec 676 points pour 592 à l'Allemand Felix Seibel, 5e samedi et dimanche. Colin Freeling est 11e avec 318 points et 5e chez les juniors. Le prochain rendez-vous, le dernier de la saison, est fixé du 13 au 18 février à Innsbrück en Autriche. (Belga)