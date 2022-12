La nuit dernière a été la plus froide de l'année

Il s'agissait également de la nuit la plus froide dans plusieurs autres localités du pays. Cela a notamment été le cas à Chièvres dans la province de Hainaut (-9,5 degrés), à Dourbes dans la province de Namur (-10,8), à Zaventem dans le Brabant flamand (-7,2 degrés) et à Sint-Katelijne-Waver dans la province d'Anvers (-8,9 degrés). En revanche, dans les provinces de Liège et de Luxembourg, la nuit du 14 au 15 décembre avait été encore plus froide. (Belga)