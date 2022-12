Le coach allemand Flick songe à la Belgique pour préparer l'Euro

La Fédération allemande de football (DFB) n'a jusqu'à présent officialisé aucun adversaire encore pour les échéances internationales de 2023, soit deux matches à chaque fois en mars, juin, septembre, octobre et novembre. Flick a déclaré au lendemain de la décevante élimination de l'équipe allemande en phase de groupe du Mondial 2022 qu'un voyage aux États-Unis "est probable." et le mois de juin, après la saison nationale, semble être la période idéale, mais le premier match serait le 1000e international allemand, que la DFB souhaite fêter à domicile. Flick estime cependant que partir en novembre semble trop tard, voyager en mars est peu probable, et septembre ou octobre nécessiterait des discussions avec les clubs de Bundesliga, car cela aurait lieu au milieu de la saison. La dernière fois que l'Allemagne a joué aux USA, c'était en mai/juin 2013, avec une victoire 4-2 face à l'Équateur et une défaite 4-3 contre les Américains. Les États-Unis accueilleront la prochaine Coupe du monde en 2026, avec le Mexique et le Canada. (Belga)