Open d'Angleterre de snooker - Luca Brecel et Mark Selby à égalité 4-4 avant la session du soir

Selby a mené 0-3 et 1-4 avant de voir Brecel revenir à égalité. "The Belgian Bullet" dispute sa sixième finale d'un tournoi de ranking. Il a remporté le China Championship en 2017, le Scottish Open en 2021 et la Championship League en juillet dernier. Il a été finaliste du German Masters en 2016 et de l'UK Championship en 2021. (Belga)