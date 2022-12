La suspension pour dopage est levée pour le vététiste suisse Flückiger

Âgé de 33 ans, Flückiger a remporté la médaille d'argent en mountainbike aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, ainsi que la médaille d'argent aux Mondiaux de Val di Sole, en Italie. Un jour avant la course au titre européen à Munich l'été dernier, le vététiste a appris qu'un contrôle antidopage effectué après les championnats suisses en juin l'avait déclaré positif au Zeranol, un médicament interdit par l'Agence Mondiale Antidopage Flückiger a été suspendu avec effet immédiat, mais il a contesté sa suspension et a convaincu la commission disciplinaire en apportant des preuves à décharge (produit incriminé, faible concentration, tests négatifs peu avant et après). Sa suspension, qui a duré quatre mois, a pris directement fin. "Je n'ai jamais eu recours au dopage. Cette décision est un très grand soulagement pour moi. Ce furent les pires mois de ma vie", a déclaré le vététiste. (Belga)