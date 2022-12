Mouvement de foule lors d'un concert à Londres: une deuxième victime décède

La victime, Gaby Hutchinson, âgé 23 ans, "travaillait parmi les agents de sécurité embauchés pour l'évènement ce soir-là", a indiqué la police dans un communiqué. Huit personnes avaient dû être transportées à l'hôpital après avoir été prises dans cette bousculade, intervenue au début de ce concert à l'O2 Academy, dans le quartier de Brixton à Londres. Une femme, Rebecca Ikumelo, 33 ans, est décédée samedi. Une deuxième, âgée de 21 ans, se trouve toujours dans un état critique, a précisé la police. Le chanteur Asake s'était dit "dévasté" par ce premier décès, dans un communiqué publié sur Instagram. "Je suis submergé par le chagrin et je n'aurais jamais pu imaginer que quelque chose de tel puisse arriver", avait-il ajouté. L'enquête se poursuit "pour établir précisément ce qui s'est passé jeudi soir", mais "nous avons pu établir que les deux femmes et l'homme qui avaient été grièvement blessés, dont Rebecca Ikumelo et Gaby Hutchinson qui sont tragiquement morts, se trouvaient tous les trois dans le hall d'entrée du bâtiment", a indiqué lundi la police. Vendredi, elle avait expliqué avoir été appelée après des signalements faisant état d'un "grand nombre de personnes essayant de forcer l'entrée". Selon le tabloïd Daily Mirror, le concert a été annulé en cours de route, sous les huées des spectateurs, les organisateurs annonçant sur scène: "Trois mille personnes ont forcé les portes à l'extérieur, et pour des raisons de sécurité, on doit mettre un terme au spectacle". (Belga)