Open d'Angleterre de snooker - Luca Brecel battu en finale par Mark Selby

Les deux joueurs s'étaient quittés sur un score de 4-4 après la session de l'après-midi. En soirée, Selby s'est montré intraitable et remporte le tournoi pour la deuxième fois, après 2019. "The Belgian Bullet" disputait sa sixième finale d'un tournoi de ranking. Il a remporté le China Championship en 2017, le Scottish Open en 2021 et la Championship League en juillet dernier. Il a été finaliste du German Masters en 2016 et de l'UK Championship en 2021. Au classement de l'Order of Merit, Brecel va retrouver la 10e place. Selby devenant, lui, N.2 mondial derrière Ronnie O'Sullivan. "Aujourd'hui, je n'étais pas assez bon, mais ça reste une excellente semaine", a réagi Brecel, qui a notamment éliminé Judd Trump (5-1) et Mark Allen (6-2). "Je veux féliciter Mark. Il a vécu une période difficile et mérite cela." Selby avait dû lutter contre une dépression l'année passée. "Je considère donc cela comme l'une des plus grandes victoires de ma carrière", a confié l'Anglais. "En janvier, j'étais encore au fond du trou et je ne pensais pas pouvoir gagner un jour un autre tournoi." Selby, 39 ans, décroche son premier titre depuis qu'il avait remporté un quatrième titre mondial en mai 2021. Il compte désormais 21 victoires dans les tournois de ranking. . Résultat Mark Selby (Ang/2) - Luca Brecel (Bel/10) 9-6 90(90)-0, 64(57)-4, 74(74)-14, 27-96, 77(52)-43, 45-96, 7-78, 2-72, 83(51)-33, 73(61)-5, 0-123(122), 67-36, 62-20, 0-113(113), 87(87)-0 (Belga)