Sabine Laruelle et Rachel Sobry siégeront pour le MR au bureau du parlement wallon

Sabine Laruelle siègera comme vice-présidente et Rachel Sobry comme secrétaire du bureau. "J'accepte ce défi en sachant que je peux compter sur l'ensemble de mon groupe et en particulier mes prédécesseurs. Mes 3 plus grandes priorités seront un meilleur contrôle des dépenses, une transparence totale et de trouver la solution la plus rapide possible pour la situation du greffier", a commenté Sabine Laruelle. "La priorité est de ramener de la sérénité autour du travail du bureau. Il est impératif de revoir le niveau de contrôle sur l'activité du parlement, notamment sur les aspects budgétaires. Je me consacrerai à cette nouvelle fonction avec toute la rigueur qu'elle demande", a ajouté Rachel Sobry. Les anciennes représentantes des libéraux au bureau, Jacqueline Galant et Sybille de Coster-Bauchau, n'avaient pas souhaité être candidates à leur succession. En fin de semaine dernière, Ecolo avait déjà annoncé la nomination d'Olivier Biérin. Dans la majorité, il ne manque plus que le choix du PS, à qui revient la présidence du parlement, pour que les effectifs soient complets. Dans l'opposition, si elle siège finalement au bureau, Anne-Catherine Goffinet représenterait Les Engagés, rapporte Le Soir. Le PTB, lui, ne s'est pas encore prononcé. (Belga)