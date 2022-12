Victoire écrasante pour Shandong Taishan grâce à Fellaini et son doublé

Après le quart d'heure de jeu, Fellaini a mis le feu aux poudres avec un doublé (18e, 23e) et une passe décisive pour le deuxième but, marqué par le Brésilien Moises quelques instants après l'ouverture du score, en l'espace de seulement cinq minutes. Dans le deuxième acte, le Brésilien Crysan (49e, 53e, 73e, 76e) a poursuivi le festival de buts avec un quadruplé. Le Chinois Pu Chen (70e) a également fait partie du spectacle. Après 29 journées, Shandong Taishan pointe au 2e rang avec 72 points, autant que le leader, Wuhan Three Towns. (Belga)