"Close" remporte le prix du meilleur film belge de l'année

L'association UCC, qui qualifie ce film "fragile" de très haut niveau, salue tout particulièrement "la manière empathique dont le cinéaste brosse un tableau sensible et émouvant de l'amitié entre deux jeunes gens en pleine croissance". "Close" a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes au début de l'année, où il a immédiatement remporté le Grand Prix du Jury. Depuis lors, le deuxième long métrage de Dhont a connu un parcours glorieux, récompensé dans de nombreux festivals de films étrangers. "Close est le nominé belge aux Oscars et il a été annoncé plus tôt que le film a été nommé pour un Golden Globe dans la catégorie Meilleur film en langue non anglaise", rappelle encore le communiqué. Au début de l'année prochaine, l'UCC décernera également son Grand Prix annuel et il n'est pas inconcevable que le deuxième long métrage de Dhont remporte là aussi la plus haute récompense, selon M. Bussens. (Belga)