Deux fraudeurs ayant escroqué des millions à leurs victimes emprisonnés en Allemagne

Arrêtés à Sofia, la capitale bulgare, les deux hommes faisaient partie d'un réseau qui pouvait convaincre les gens de faire de gros investissements grâce à des sites web d'apparence professionnelle. La promesse de profits et de versements importants s'est avérée fausse et la plupart des sommes investies se sont volatilisées. Les enquêteurs n'ont pas encore été en mesure d'identifier toutes les personnes impliquées. Un homme de 28 ans a été reconnu coupable de 472 chefs d'accusation de fraude commerciale et organisée, 168.200 euros lui ont été confisqués. Un autre homme, de 31 ans, a, lui été reconnu coupable de 892 actes de fraude et s'est vu confisquer pour 368.300 euros. Des membres de la même bande ont déjà été condamnés par le passé en Allemagne, dans des villes telles que Landshut, Düsseldorf et, en août, également à Nuremberg. Les précédents suspects ont été condamnés chacun à plusieurs années de prison. (Belga)