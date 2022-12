Dix manches au programme de la Coupe du monde de BMX en 2023

L'édition 2023 débutera les 3 et 4 juin 2023 dans la ville turque de Sakarya, théâtre de quatre courses en 2021. Les spécialistes de cette épreuve olympique retrouveront ensuite les Pays-Bas et Papendal les 24 et 25 juin, lieu des Mondiaux 2021. Après les Mondiaux multidisciplinaires de Glasgow en août, les riders découvriront le site inédit de Sarrians, en France. Les 5e et 6e manches se tiendront les 23 et 24 septembre 2023, à l'ombre du Mont Ventoux. Enfin, les quatre dernières courses auront lieu en Argentine, à Santiago del Estero, du 7 au 14 octobre. Le Français Sylvain André et la Néerlandaise Laura Smulders ont remporté les classements finaux. Chez les messieurs Ruben Gommers a terminé 38e et Wannes Magdelijns 10e chez les espoirs. Chez les dames, Elke Vanhoof a terminé 25e alors qu'Aiko Gommers a pris la 2e place finale dans la catégorie espoirs. - Calendrier de la Coupe du monde BMX 2023 : 1re et 2e manches : Sakarya (Turquie), 3 et 4 juin 2023 3e et 4e manches : Papendal (Pays-Bas), 24 et 25 juin 2023 5e et 6e manches : Sarrians (France), du 23 et 24 septembre 2023 7e et 8e manches : Santiago del Estero (Argentine), 7 et 8 octobre 2023 9e et 10e manches : Santiago del Estero (Argentine), 13 et 14 octobre 2023. (Belga)