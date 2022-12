La Banque du Japon assouplit son contrôle des rendements obligataires, le yen bondit

La BoJ va désormais tolérer une fluctuation de ces rendements entre -0,5% et +0,5%. Elle fixait précédemment un plafond de 0,25%, malgré une forte pression à la hausse de ces taux sous l'effet des resserrements monétaires aux Etats-Unis et en Europe. Pour défendre cette ligne rouge, la BoJ était régulièrement contrainte depuis des mois de racheter des montagnes d'obligations publiques nippones, gonflant encore davantage son bilan déjà démesuré et accentuant encore les distorsions du marché obligataire nippon. Le yen, qui avait chuté depuis mars par rapport au dollar du fait des politiques monétaires de plus en plus divergentes entre les deux côtés du Pacifique, bondissait après les annonces de la BoJ: le billet vert s'échangeait pour 133,48 yens vers 03H50 GMT (04H50, heure de Bruxelles), alors qu'il valait plus de 137 yens juste avant les annonces de la BoJ. La Bourse de Tokyo dérapait aussi, son indice Nikkei lâchant 2,15% après 03H50 GMT alors qu'il était en hausse de 0,3% avant la pause de mi-journée. La plupart des analystes et des acteurs de marché ne s'attendaient pas à une évolution du cap de la BoJ avant la fin, en avril prochain, du deuxième et dernier mandat de son gouverneur Haruhiko Kuroda, incarnation même de la politique monétaire ultra-accommodante japonaise depuis 2013. La BoJ a dans le même temps maintenu son taux d'intérêt négatif de -0,1% sur les dépôts des banques auprès d'elle et va continuer à acheter autant d'obligations publiques japonaises que nécessaire pour maintenir leurs rendements "autour de 0%", selon un communiqué. (Belga)