La Norvégienne Roeiseland de retour début janvier

"J'attends maintenant depuis longtemps, et je suis heureuse d'enfin pouvoir dire que je suis de retour!", a indiqué l'athlète de 32 ans dans un communiqué de la fédération. À la peine physiquement, Olsbu Roeiseland avait dû faire l'impasse sur les étapes de Kontiolahti (Finlande), Hochfilzen (Autriche) et du Grand-Bornand (France). "Elle a fait un travail phénoménal ces derniers mois et son corps répond enfin positivement à l'entraînement", s'est félicité le patron du biathlon norvégien, Per Arne Botnan. Triple championne olympique et détentrice du gros globe de cristal, Olsbu Roeiseland a fait des Mondiaux d'Oberhof, prévus en février prochain en Allemagne, son principal objectif de la saison. (Belga)