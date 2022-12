Météo - Un temps assez doux et des pluies parfois intenses

En revanche, il y aura moins de pluie dans le sud-est et le temps restera sec pendant une longue période dans l'extrême sud du pays. Les maxima seront compris entre 7 et 11°C. Le vent sera modéré à assez fort du sud à sud-ouest avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. En soirée, on prévoit des pluies parfois encore intenses. Celles-ci se déplaceront progressivement vers l'est. Les minima, durant la nuit, seront assez homogènes et compris entre 5 et 7°C. Le temps devrait redevenir plus sec mercredi, avec un vent modéré de sud-ouest et un mercure affichant de 6 à 10°C. (Belga)