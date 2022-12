Budget fédéral - Alexia Bertrand reproche à l'oppositon d'avoir transformé le débat budgétaire en "saga"

"Les chiffres ne sont pas bons", a-t-elle néanmoins concédé, rappelant que le déficit de 5,9% du PIB n'était dû uniquement à l'autorité fédérale. "Mais avons-nous pire budget européen? Non. Un budget c'est bien plus qu'un chiffre de déficit. (...) Nous protégeons les citoyens. Mais nous en sommes pas non plus sourds ni aveugles aux remarques appelant à mieux cibler les mesures. Si vous trouvez qu'on est trop généreux, ayez le courage de dire quelles mesures de soutien vous supprimeriez? Celles pour la classe moyenne", a-t-elle lancé à l'opposition. Alexia Bertrand a en outre admis un décalage structurel entre les recettes et les dépenses, justifiant ainsi l'effort variable de 0,2% du PIB en plus de l'effort fixe de 0,2% par an, conformément à l'accord de gouvernement. "La manière dont les chiffres sont présentés est correcte et confirmée par toutes les institutions. Tous ceux qui voteront le budget jeudi pourront le faire en toute sérénité" a-t-elle conclu. (Belga)