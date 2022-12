Budget fédéral - Les débats toujours en cours à la Chambre

Après les ministres Vincent Van Quickenborne - par vidéoconférence - Pierre-Yves Dermagne, David Clarinval, Annelies Verlinden et Georges Gilkinet, c'était au tour du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke d'être interrogé par les membres de l'opposition. Tous les ministres seront soumis à ces questions, à l'exception de la nouvelle ministre de la Coopération au développement, Caroline Gennez. Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem et le Premier ministre Alexander De Croo clôtureront cette série de débats thématiques. En principe, une nouvelle séance plénière doit s'ouvrir mercredi à 10h00 pour entamer l'examen des projets et propositions de loi à voter avant les vacances. Dans les faits, celle-ci commencera après les débats thématiques sur le budget. La séance hebdomadaire des questions d'actualité est prévue jeudi à 14h15. Les votes sur le budget et les textes de loi suivront. Par ailleurs, une incertitude demeure quant à l'approbation par le partenaire de coalition MR du volet "droits d'auteur" de la loi-programme. Un cabinet restreint (kern) à ce sujet est convoqué mercredi midi. Mardi après-midi, le chef de groupe des libéraux francophones, Benoît Piedboeuf, a confirmé le soutien de son parti au budget 2023. Mais son assentiment à la réforme du régime fiscal des droits d'auteur, incluse dans la loi-programme qui traduit les mesures du budget, reste toutefois en discussion. "On demande une précision", avait-il déclaré. (Belga)