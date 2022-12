Canada: huit adolescentes inculpées pour avoir poignardé à mort un SDF

Le quinquagénaire a été agressé et poignardé par un groupe de jeunes filles âgées de 13 à 16 ans, dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le sergent Terry Browne. Peu d'informations ont été dévoilées sur les suspectes mis à part le fait qu'elles se seraient rencontrées sur les réseaux sociaux. "Nous ne savons pas comment ni pourquoi elles se sont rencontrées ce soir-là dans le centre-ville de Toronto", a déclaré M. Browne. "Je ne les décrirais pas comme un gang à ce stade", a-t-il précisé, ajoutant que cinq d'entre elles n'étaient pas connues des services de police. Les jeunes filles ont été arrêtées peu après l'attaque, à proximité des lieux, et plusieurs armes ont été saisies. La police pense que les accusées auraient été impliquées dans une autre altercation violente avant le meurtre. L'homme vivait depuis peu dans un centre d'hébergement pour sans-abri de la mégapole canadienne après une période "difficile", tout en étant épaulé par sa famille, a souligné le détective. Au Canada, les filles sont généralement à l'origine d'une minorité des crimes, les garçons étant deux fois plus susceptibles d'adopter un comportement violent, selon les statistiques gouvernementales. (Belga)