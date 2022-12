Coupe Challenge dames - Asterix AVO passe le cap des seizièmes sans trembler

La formation belge avait fait le plus dur, voici une semaine, en s'imposant sans forcer son talent au Monténégro (1-3), mais il restait encore une marche à franchir pour s'extirper des seizièmes de finale. Ce mercredi soir, Asterix a donc tout mis en œuvre pour boucler sa qualification le plus rapidement possible, s'imposant en trois sets secs (25-19, 25-18, 25-18). Herceg Novi n'aura, finalement, jamais su contrer les plans locaux. Grâce à ce succès, Asterix AVO se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe Challenge dames. (Belga)