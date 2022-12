Max Verstappen et Irene Schouten élus Athlètes de l'année aux Pays-Bas

Verstappen, 25 ans, a remporté en 2022 son deuxième titre de champion du monde de rang en Formule 1 en remportant 15 des 22 courses, un record. Le natif d'Hasselt a devancé le pistard Harrie Lavreysen et le patineur Thomas Krol pour décrocher son troisième titre de Sportif de l'Année après 2016 et 2021. Schouten, 30 ans, a elle remporté trois médailles d'or (sur 3.000m, 5.000m et le départ groupé) et une médaille de bronze (sur la poursuite) en patinage lors des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février dernier. Elle a devancé la double championne olympique de shorttrack Suzanne Schulting et la cycliste Annemiek van Vleuten pour succéder à l'athlète Sifan Hassan. (Belga)